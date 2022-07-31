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المعتصمون في البرلمان يصدرون بيانهم الأول: سنعقد جلسة لاختيار الصدر حاكما للبلاد

Category: سیاسة

Date: 2022-07-31T13:06:52+0000
المعتصمون في البرلمان يصدرون بيانهم الأول: سنعقد جلسة لاختيار الصدر حاكما للبلاد

شفق نيوز/ أفاد قيادي في التيار الصدري، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تنسيقية للمعتصمين داخل البرلمان العراقي ستصدر لاحقا بيانها الاول.  

وقال لوكالة شفق نيوز، إنه تم تشكيل لجنة تنسيقية للاعتصام داخل مجلس النواب، مبينا أن اللجنة ستصدر بيانها الأول بشأن تنظيم عمل الاعتصام ومطالب المعتصمين خلال الساعات القادمة.

واعتبر أن التظاهرات والاعتصامات الشعبية تضم جميع أطياف الشعب العراقي ولا تقتصر على الصدريين فقط،  موضحا أن أول مطالب المعتصمين تتضمن اختيار شخصية مستقلة قادرة على إدارة الحكومة الجديدة وعدم مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة.

وشدد القيادي، الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، أنه سيتم محاسبة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد وفق القانون العادل والنزيه، مؤكدا "لا يوجد أي حوار مباشر او غير مباشر بين المعتصمين او الاحزاب السياسية".

وذكر أحد المعتصمين لوكالة شفق نيوز، أنه تم توزيع مطالب المعتصمين على قصاصة ورق، تحذرهم من التفاوض أو قبول هدنة يسعى اليها من وصفهم بـ"الفاسدين".

وبحسب القصاصة، فأنه سيتم اختيار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حاكما وفق جلسة تعقد عصرا.

من جانبها ذكرت وسائل اعلام تابعة للتيار الصدري، أن الوحيد الذي من حقه إصدار البيانات بإسم الثوار والمعتصمين وتسري عليهم أوامره وخطاباته هو السيد مقتدى الصدر أو من ينوب عنه لا غير.

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