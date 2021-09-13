المعاون الجهادي للصدر يتوعد خشان بالملاحقة.. والأخير: زعيم كتلة فاسدة

شفق نيوز/ أكد المعاون الجهادي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أبو ياسر، يوم الاثنين، أنه يتابع موضوع "إساءة" عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، عن كثب، محذراً إياه في حال عدم تقديم الاعتذار فإنه سيلاحق بالطرق التي لا تخرج عن "تربية آل الصدر".

وكان عضو مجلس النواب "المستقل" باسم خشان، قد وصف خلال لقاء تلفزيوني، ادعاءات الإصلاح التي يطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في سياق حملته الانتخابية أنها "منافقة"، فيما اتهمه بأنه زعيم كتلة "فاسدة".

وواصل خشان تمسكه بما أدلى به تلفزيونيا، وذلك عبر تغريدة له عبر تويتر قال فيها "أنا أتمسك بوصف ادعاءات الاصلاح التي يطلقها مقتدى الصدر في سياق حملته الانتخابية بأنها منافقة.. هذا الوصف الذي ذكرته في برنامج القرار لكم دقيق، لأن الصدر يدعي الاصلاح وهو زعيم كتلة فاسدة".

وعلى إثر هذه التصريحات، حث معاون الصدر الجهادي (أبو ياسر)، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع "أبناء سرايا السلام" على "الانضباط التام وعدم التصرف إلا بحكمة وورع"، مردفاً بالقول "مازلنا نتابع الموضوع عن كثب وسيكون لنا موقف في حالة عدم تقديم الاعتذار من (فاقد الأدب) بكل الطرق القانونية والعرفية وبما لا يخرج عن تربية آل الصدر".

وأضاف أبو ياسر "لنا في هكذا مواقف متكررة ومتشابهة من أعداء آل الصدر، والذين مازال منطقهم نفس المنطق الأموي في عاشوراء (بل نقاتلك بغضا منا لأبيك! وما فعل بأشياخنا يوم بدر وحنين)".