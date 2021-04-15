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المطلبي يتهم جهات سياسية بتفجير مدينة الصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-04-15T12:48:05+0000
المطلبي يتهم جهات سياسية بتفجير مدينة الصدر

شفق نيوز/ اتهم عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل، سعد المطلبي، اليوم الخميس، جهات سياسية بالوقوف وراء تفجير السيارة المفخخة في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المطلبي لوكالة شفق نيوز، ان "انفجار السيارة المفخخة لم يكن تفجيراً انتحارياً، وبالتالي فهي رسالة سياسية وليست رسالة من الإرهاب، وجاءت بعد تجاوز الخطوط الحمر من خلال قصف اربيل ونينوى يوم أمس".

واشار الى ان "هناك اطرافاً سياسية متورطة بانفجار السيارة المفخخة في مدينة الصدر اليوم"، رفض الكشف عن اسمها.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بانفجار سيارة مفخخة قرب أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة بغداد، وادى الى سقوط ثلاثة مدنيين وإصابة 15 آخرين وحرق 5 عجلات.

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