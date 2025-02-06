المشهداني يوجه بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الخميس، رئيس لجنة النزاهة، بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء، والظروف التي يعيشون بها داخل السجون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجه لجنة النزاهة بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في إطعام السجناء، وذلك خلال اجتماع عقده، اليوم مع رئيس اللجنة النائب زياد الجنابي".

ولفت إلى أن "الاجتماع تناول شرحا مبسطا لما يدور داخل أروقة مؤسسات الإصلاح التابعة لوزارة العدل والشكاوى التي وصلت الى رئاسة مجلس النواب حول الظروف التي يعيشها السجناء".

وأكد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، على ضرورة أن "تأخذ اللجان النيابية دورها في متابعة الجهات التنفيذية والاستماع الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم"، مشيرا إلى "ضرورة تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في ما يصل عن السجون".