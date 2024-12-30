المشهداني يلمح لتأجيل الانتخابات العراقية ويكشف عن طلب من ترامب للسوداني بخصوص "سلاح الفصائل"

شفق نيوز/ قال رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، يوم الإثنين، إن الانتخابات البرلمانية العراقية قد تؤجل في حال حدوث طارئ.

وأضاف المشهداني في مقابلة مع قناة "الحدث" وتابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الانتخابات البرلمانية ستتم بموعدها حال إقرار قانون الانتخابات".

وفيما يتعلق بالصراع بين الفصائل العراقية وإسرائيل، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن "الفصائل المسلحة استجابت لمطالبات وقف الهجمات على إسرائيل"، مبيناً أن "ضغط امريكا أوقف نوايا إسرائيل بشن هجمات على العراق".

لكن المشهداني، قال إن "تهديدات إسرائيل بتنفيذ ضربات على العراق ما زالت مقلقة".

الصراع الأمريكي الإيراني

وأكد المشهداني أن "العراق لا يمكنه أن يقف لجانب طرف إذا اندلع صراع أميركي إيراني".

وأشار الى أنه "سيتم تقنين الوجود الأميركي بالعراق قريبا"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

الشأن السوري

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، "رفضه سيناريو التقسيم في سوريا"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل بالشأن الداخلي السوري⁧".

ولفت إلى أن "تردي الأمن بسوريا سيكون له تداعيات سلبية على المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما يحدث في سوريا يؤثر على العراق⁧".

وحذر المشهداني من "حكومة محاصصة بسوريا على غرار العراق"، كما أشار الى تحذير عراقي لسوريا من "مغبة عدم احترام حقوق الأقليات".

وأعلن عن اتفاق مع سوريا على "منع تمدد الجماعات المسلحة".وأشار رئيس مجلس النواب الى أن "الهيمنة التركية واضحة في سوريا وهذا أمر مقلق"، مضيفاً "لا نريد أن تحل تركيا محل إيران في سوريا".

ولفت إلى أن "إيران ممتعضة مما حدث بسوريا ولديها العديد من المخاوف".