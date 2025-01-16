المشهداني يلقي كرة "التعطيل" بمرمى الكتل: ابتعدوا عن الحسابات الضيّقة

شفق نيوز/ حمّل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الخميس، الكتل السياسية كافة، مسؤولية تعطيل عمل المجلس النيابي والتسبب بعدم انتظام انعقاد الجلسات، داعياً إياهم إلى الابتعاد عمّا وصفها بـ"الحسابات الضيقة".

وقال المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".

وأضاف أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من السادة النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية"، معتبراً أن "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سيرالعمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".

وحمل المشهداني، الكتل السياسية "مسؤولية هذا التعطيل"، داعياً إياها إلى "تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية".

وقال إن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن"، داعياً أعضاء المجلس كافة إلى "الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".

وخلص رئيس البرلمان، إلى القول إن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".