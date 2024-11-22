المشهداني يقدم رؤية "متشائمة" لوضع المنطقة

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الجمعة، رؤية متشائمة لما تشهده المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص.

وقال المشهداني، في كلمة له خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في دهوك، إن "الصراعات مست الجميع قبل وبعد السابع من تشرين الأول 2023، وأن التحديات التي واجهت الشرق الأوسط والعراق وإقليم كوردستان بعد السابع من تشرين الأول 2023، تغيرت تماما عما كانت عليه سابقاً".

وأضاف أن "خرائط الأزمات في الشرق الاوسط تغيرت بعد السابع من تشرين الأول 2023"، لافتاً إلى أن التحديات في الشرق الاوسط يمكن إيجازها في محددات فشل النظام الدولي العالمي الذي فشل فهو نظام هلام".