المشهداني يعلن من تركيا: أردوغان وافق على زيادة الإطلاقات المائية للعراق

شفق نيوز – أنقرة

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على إطلاق 420 متراً مكعّباً في الثانية من المياه في اليوم للعراق ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وقال المشهداني وفقا لبيان من مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، عقب لقائه بأردوغان في أنقرة، إن "العلاقات العراقية التركية تشهد ازدهاراً مستداماً في ظل القيادة الحالية للبلدين، وهذه العلاقة تستند إلى إرث تاريخي طويل وتداخل اجتماعي وجغرافي وسياسي عميق".

وطالب رئيس البرلمان، بأن "يحظى ملف المياه باهتمام القيادة التركية، وبزيادة إطلاق دفعات المياه في نهري دجلة والفرات، وذلك لإيصاله إلى جميع سكان العراق، وخصوصاً المناطق التي تعاني من الجفاف والشحّ في الجنوب".

كما دعا إلى "حلّ ملف مشاكل الإقامة للعراقيين في تركيا وتسهيل الإجراءات وعدم ترحيل المقيمين بشكل مفاجئ؛ مما يعرّضهم إلى مشاكل وأزمات اجتماعية واقتصادية".

وشدّد المشهداني على، أنّ "العراق ينعم بالأمان والاستقرار، وهذه فرصة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين ودخول الشركات التركية الرصينة في مشاريع إستراتيجية داخل العراق".

وبين أنّ "الإسراع في إنشاء طريق التنمية سيكون له أثرٌ بالغٌ في استقرار المنطقة اقتصادياً وسياسياً؛ كون هذا الطريق يربط آسيا وأوروبا والخليج، ويزيد من فرص التبادل التجاري بين البلدين وبلدان المنطقة والعالم".

وبحسب البيان، "أشاد رئيس الجمهورية التركية بمواقف العراق المبدئية، وأنه بلد جار تعتز تركيا بمجاورته"، مؤكداً دعمه للعراق وشعبه، "حتى ينعم بالازدهار والاستقرار والنمو الاقتصادي".

وذكر البيان، أن "أرودغان أبدى استجابته لطلب رئيس مجلس النواب بزيادة الإطلاقات المائية بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية، تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء لنهري دجلة والفرات"، مؤكداً أنّ "تركيا تشارك ما وهبها الله أخوانها في العراق، ولا يمكن أن تبخل به عنهم".