المشهداني يطلب من وفد أمريكي تفعيل "بنود حيوية" باتفاقية الإطار الاستراتيجي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الأحد، أهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً في مجالات تنمية الاقتصاد العراقي، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة.

جاء ذلك خلال استقبال المشهداني في بغداد، وفداً رفيع المستوى من الكونغرس الأمريكي وأعضاء من السفارة الأمريكية، ضم كلاً من النائب آدم سميث، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، والنائبة سارة جيكوبز، والنائب مايكل بومغارتنر، والنائب جورج وايتسايدز، والنائب وزلي بيل، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الأمريكية دانيال روبنستين، وعدد من مستشاري وأعضاء الكادر المهني في لجنة القوات المسلحة.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمشهداني ورد لوكالة شفق نيوز، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على "أهمية اتفاقية الإطار الاستراتيجي باعتبارها حجر الأساس في العلاقات العراقية الأمريكية"، مشدداً على ضرورة "تفعيل بنودها بما يضمن المصالح المتبادلة بين البلدين، وخصوصاً في مجالات تنمية الاقتصاد الوطني، والاستثمار في القطاعات غير النفطية كالزراعة والصناعة".

كما أشار المشهداني، إلى أهمية "الدستور العراقي كمرتكز للنظام الديمقراطي في البلاد، مع إمكانية تطويره وتعديله وفقاً للمادة 142 وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".

وشدد على ضرورة "تطوير قطاعي التعليم والزراعة، ودعم الاستقرار السياسي والأمني في العراق والمنطقة، معرباً عن موقف العراق الثابت في دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة بما يسهم في ترسيخ السلام وتحقيق الازدهار".

من جانبه، أكد الوفد الأمريكي "التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، مجدداً حرص الكونغرس الأمريكي على التواصل الفاعل مع القيادات العراقية لمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للبلدين"، وفقاً للبيان.