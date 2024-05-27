المشهداني يطالب بلجنة تحقيق بجلسة انتخاب رئيس البرلمان ويتحدث عن "خطأ" الفرز

شفق نيوز/ طالب النائب محمود المشهداني، رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن جلسة اختيار رئيس مجلس النواب.

وقال المشهداني إن الطلب يأتي للتحقق من نتائج التصويت، بعد رصد خطأ في عد الأصوات.

وفشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس له بعد عزل محمد الحلبوسي بقرار قضائي، نتيجة خلافات سياسية على المرشح البديل.

وحاول البرلمان خلال جولتين من انتخاب مرشح، كان اخرها عندما جرت عملية تصويت حيث شهد تقدم سالم العيساوي، مرشح تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، على محمود المشهداني، مرشح تحالف تقدم، بـ158 صوتا مقابل 137 للمشهداني. وحصل المتنافس الثالث، عامر عبد الجبار، على ثلاثة أصوات فقط، ينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً.

ولم يفز أي من أولئك المرشحين برئاسة البرلمان لأنه يجب أن يحصل المرشح على نصف أصوات النواب، زائد واحد، أي 165 صوتا من أصوات 329 نائبا في البرلمان العراقي.