المشهداني يصدر بياناً بعد "انتقاده صمت" السيستاني عن الأزمة السياسية

شفق نيوز/ أصدر القيادي في تحالف العزم محمود المشهداني، يوم الأربعاء، بياناً توضيحياً بعد تصريحات أثارت جدلاً، "عَتَب" فيها على المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني لعدم تدخله في حل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق.

وقال المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أولاً وقبل كل شيء نحن نقدر ونحترم مراجعنا الكرام وهم اصحاب المراتب العلية والسيوف المجربة في الملمات وأصحاب الحكمة ورجاحة القول حين تدلهم الخطوب. ثانيا..المعروف من العتاب يكون من المحب للمحبوب ومن الصغير على الكبير، وكان دافعي والله شهيد على ما اقول -هو حرصي بطلب العون من الاب الروحي الذي يسمع له كل الناس بكافة مذاهبهم وتوجهاتهم وخصوصا قد جربناهم في الشدائد وكانوا عند حسن ظن الجميع وخصوصا عندما يكون الامر في مصلحة العباد والبلاد".

وتابع "ما اقتطع من تصريحنا هو عمل مغرض وتشويش متعمد نحن ابعد ما نكون عنه وقد علم القاصي والداني موقفنا من كل مراجعنا بكافة اطيافهم الدينية"، مؤكداً "نحن لا نحمل المسؤولية للمراجع وانما يتحمل ذلك قادة الكتل حصرا".

وختم بالقول، "من عظيم حرصي على الامن والاستقرار وتلافي ما لا يحمد عقباه طلبت من مراجعنا التدخل لاصلاح ذات البين وهم لذلك أهلاً".

وكان المشهداني قال امس الثلاثاء، في مقابلة متلفزة، إنه "يعتب على السيستاني لعدم تدخله في حل الأزمة قبل انزلاق الامور الى ما لا يحمد عقباه".