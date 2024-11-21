رئيس مجلس النواب العراقي يزور اربيل

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الخميس، مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان أن هذه الزيارة تأتي لحضور أعمال "منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط"، وهو أحد المنتديات التي تعالج تعزيز الحوارات والنقاشات حول التحديات في الشرق الاوسط.

وهذه أول زيارة للمشهداني الى الاقليم منذ تسنمه منصبه الجديد رئيسا للبرلمان العراقي في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلفا للمقال من قبل القضاء محمد الحلبوسي، وبعد بقاء هذا المنصب شاغرا لعدة اشهر.