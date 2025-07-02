المشهداني يدعو تركيا الى تسهيل إجراءات الإقامة وتجديدها للعراقيين وعدم ترحيلهم

شفق نيوز - تركيا

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، المسؤولين في تركيا الى تسهيل إجراءات الإقامة وتجديدها للعراقيين، والسعي إلى حلّ مشكلاتهم و تجنيبهم الترحيل المفاجئ ما لم يرتكبوا مخالفات قانونية تقتضي إخراجهم.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقد بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان صادر عن رئاسة مجلس النواب العراقي.

وذكر البيان، أن اللقاء بحث سبل الإسراع في إنشاء طريق التنمية الذي سيحقق نقلة نوعية في اقتصاد البلدين، ويفعّل الأنشطة التجارية بشكل إيجابي ويزيد من الترابط بين دول المنطقة ويسهّل حركة التجارة من آسيا إلى أوروبا بأقل التكاليف.

كما شكر رئيس مجلس النواب موقف تركيا في زيادة إطلاق دفعات مياه اضافية إلى نهري دجلة والفرات، متمنيًا أن تستمرّ هذه الدفعات ودون توقف.

من جانبه أكّد وزير الخارجية التركي أنّ العراق يحظى بتقدير واهتمام عاليين من لدن القيادة التركية، متمنيًا أن تجري الانتخابات المقبلة بنجاح ينتج عنها تمثيلٌ حقيقي للشعب العراقي.