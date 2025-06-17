المشهداني يدعو الأمم المتحدة لوضع حد لـ"تجاوزات الكيان"

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، ممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى أن تأخذ المنظمة الأممية دورها لتضع حداً لـ"التجاوزات التي يقوم بها الكيان الصهيوني" في إيران وغزة وسوريا واليمن.

وذكر بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن المشهداني استقبل الحسان، وأكد خلال اللقاء على "دور الأمم المتحدة في التطورات الجارية بالمنطقة وتجنيبها الكثير من الصراعات وضرورة الحفاظ على السلامة والأمن الدوليين، ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها الكيان الصهيوني في إيران وغزة وسوريا واليمن، وأن تأخذ الأمم المتحدة دورها".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الاستحقاق الانتخابي وإجرائه في موعده المقرر".

وأشار الحسان إلى أن "الأمم المتحدة عيّنت مراقبين دوليين من أهل الكفاءة لمراقبة الانتخابات والمساهمة في إنجاحها".

كما بحث اللقاء، بحسب البيان، ملف حقوق الإنسان وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم وإكمال ملف مفوضية حقوق الإنسان في العراق، وأشار الحسان إلى أن العراق مرشح لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان.

واختتم البيان بالقول، إن "الحسان أبدى إعجابه بتجربة العراق الناجحة للديمقراطية"، مؤكداً أن "العراق الآن بأفضل حالاته".

وأشاد بدور مجلس النواب ورئيسه في تشريع القوانين والمساهمة في بناء الرؤية الجديدة للعراق "ودوره الريادي في المنطقة بعمقه التأريخي".