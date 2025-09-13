المشهداني يحدد أولويات السفراء الجدد ويحذر.. ماذا طلب منهم؟

شفق نيوز- بغداد

أصدر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم السبت، حزمة من التوصيات لعدد من السفراء الجدد الذين صوت عليهم مجلس النواب مؤخراً.

وبحسب بيان لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شدد المشهداني خلال لقائه بالسفراء في مكتبه الخاص على "ضرورة تمثيل البلاد بالشكل الذي يعكس الصورة الناصعة لتاريخ هذا البلد".

وحذر من أن "تمثيل العراق في المحافل الدولية أمانة كبيرة، يجب الحرص على تأديتها بالصورة التي تتلاءم وعراقة بلادنا".

كما أوصى المشهداني السفراء الجدد بأهمية أن تكون السفارات "في خدمة الجالية العراقية"، وأن يحرص السفير على "تذليل جميع العقبات أمام المواطنين، وتسهيل معاملاتهم".

وأكد في ختام حديثه، وجوب العمل على فتح آفاق أوسع في مختلف المجالات مع البلدان التي يمثلون العراق فيها.

هذا وصوت مجلس النواب العراقي في 26 آب/أغسطس الماضي على قائمة السفراء بعد جدل واسع، وسط طعون نيابية لدى المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة وعدم تسلم السير الذاتية للمرشحين.