المشهداني من أنقرة: ينبغي زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات

شفق نيوز - أنقرة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الثلاثاء، تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات.

جاء ذلك خلال اجتماع المشهداني مع نظيره التركي رئيس مجلس الأمة الكبير نعمان كورتولموش، في أنقرة، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من النواب.

وأكد المشهداني في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، على ملف المياه وضرورة زيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات، خاصة في هذا الوقت من السنة، وبالطريقة التي تؤمن وصول المياه إلى محافظات العراق والجنوبية منها بشكل خاص.

وذكر، أن الزيارة اليوم تأتي في ظرف أمني وتحدٍ صعب ووجودي في الشرق الأوسط، ونسعى لتجنيب العراق الانزلاق في الصراعات.

وأشار البيان إلى أن المشهداني أشاد بالمواقف التركية قائلاً: نثمن المواقف التركية، ونعول على الموقف التركي في كل ما من شأنه أن ينفع العراق.

ووجه المشهداني دعوة رسمية لنظيره التركي لزيارة العراق في الأيام المقبلة؛ لتعزيز العلاقات وتطويرها.

من جانبه رحّب نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة التركي الكبير بالوفد العراقي، معرباً عن أمله أن تكون هذه الزيارة بادرة خير في تعزيز العلاقات وتطويرها في النواحي الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وأضاف: "مستقبلنا واحد وتربطنا جغرافية وتاريخ مشترك، ونتمنى أن يكون العراق من أفضل دول المنطقة، كما نتمنى نجاح الانتخابات المقبلة في العراق وأن ينتج عنها خير تمثيل للشعب العراقي، بما يحقق مصلحته وازدهاره".

وتابع البيان، أن رئيس مجلس الأمة التركي الكبير أشاد بموقف الحكومة والبرلمان العراقي المتزن من الأحداث التي عصفت بالمنطقة في الأيام الماضية، والتي أسهمت في تجنيب البلاد الكثير من الأزمات.

وأكد الجانبان ضرورة التعاون الاقتصادي والاستثمار والعمل على توسيع دخول الشركات التركية إلى العراق، وإدامة التواصل وتفعيل لجان الصداقة وتبادل وجهات النظر والخبرات في الشأن التشريعي والنيابي وتوحيد المواقف في المحافل الدولية، بما يخدم مصلحة الشعب العراقي والتركي وشعوب المنطقة، هذا وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء الاجتماع.