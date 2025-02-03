المشهداني من طهران: إيران سند قوي جداً للعراق

شفق نيوز/ أکد رئیس البرلمان العراقي محمود المشهداني، يوم الاثنين، أن العراق یعتبر إيران سنداً قویاً، فيما أشار إلى استمرار العلاقات القوية بين بغداد وطهران خلال الفترة المقبلة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي حاجي بابايي، أكد خلال استقباله لمشهداني، أن العراق بلد مهم بالنسبة لإيران ودول محور المقاومة"، مضيفا "یتوجب علینا أن نقف في صف واحد ونسیر جنباً إلی جنب للحفاظ علی مصالح شعبینا ومعتقداتنا".

من جانبه أعرب المشهداني، خلال اللقاء عن "إرتیاحه للزیارة"، قائلاً إن "إيران بلد جار، وهناك مصالح مشترکة بین البلدین.

واضاف المشهداني، وفق الوكالة الايرانية، أن "العراق کان ولایزال یعتبر الجمهوریة الإسلامية الإيرانية سنداً قویاً جداً في مراحل عديدة لاسيما في فترة هجوم داعش".

وأشار المشهداني إلی "العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين"، مبيناً أن "العراق دائماً انتفع باستشارات وآراء إيران وتحدیداً في الوقت الذي تعیش فیه دول المنطقة ظروفاً خاصة".

وتابع المشهداني، أن "الزيارة تهدف إلى مناقشة الأهداف المشترکة والظروف الخاصة لدول المنطقة لاسيما شعب غزة".

ووصل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية على رأس وفد نيابي كبير.