المشهداني مخاطباً النواب: تحملوا مسؤولياتكم واحضروا الجلسات

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مساء اليوم الثلاثاء، جميع النواب إلى تحمل مسؤولياتهم والانتظام بحضور الجلسات النيابية المقبلة بغية إقرار القوانين.

وقال المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندعو جميع الكتل السياسيّة، ورؤساءها، وأعضاءها، والأعضاء المستقلين في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة الحسّاسة، وحضور جلسات مجلس النواب المقبلة، خلال الفصل التشريعي الأخير".

وأكد على "العمل بروح التعاون والتكامل لضمان استمرارية المسار النيابيّ السليم وإقرار القوانين المتأخّرة خدمة للشعب".

وأضاف المشهداني "على النواب الالتزام بحضور جلسات المجلس خلال ما تبقّى من عمر الدورة النيابية الحالية، بهدف إقرار القوانين المهمة التي ما تزال قيد الانتظار، واستكمال ما تبقى من التشريعات الضرورية وقراءاتها وإقرارها؛ لما لها من أهمية لحياة المواطنين".

وشدد على أن "المشاركة الفاعلة في الجلسات والمداولات التشريعية تمثل واجباً دستورياً وأمانةً أمام الشعب، كما نؤكد على أنّ الالتزام بالحضور والعمل البرلماني الجاد يعكس جدية المجلس والتزامه في أداء مهامه الرقابية والتشريعية ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية".

وختم بالقول "أُجدد الدعوة إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد، وتجاوز الخلافات، والعمل من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية، وتهيئة بيئة سياسية مستقرة قُبيل الانتخابات التشريعية المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر نيابي بأن مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل 12 تموز/ يوليو الجاري موعداً لاستئناف جلساته.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن رئاسة المجلس حددت يوم السبت المقبل موعداً لاستئناف جلساته في الفصل التشريعي الأخير، حيث سيُدعى النواب لحضور الجلسات التي تهدف إلى إقرار عدد من القوانين المهمة.

وبين المصدر، أن هذا القرار يأتي بعد انتهاء العطلة التشريعية لأعضاء مجلس النواب، يوم غد الأربعاء 9 تموز/ يوليو الجاري.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن تحرك نيابي جاد لعقد جلسة مكتملة النصاب بهدف التصويت على نقض اتفاقية خور عبد الله.