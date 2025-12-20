المشهداني: ما لم تغادر القوى الحالية الصراع على السلطة فلن يتغير شيء

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب السابق، محمود المشهداني، يوم السبت، أهمية الحفاظ على المكتسبات التي أفرزتها نتائج الانتخابات والالتزام بالمدد الدستورية، في إشارة إلى المدد المتعلقة بانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

جاء ذلك، في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني، في العاصمة بغداد، في ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق.

وقال المشهداني، في كلمته التي تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "يجب الحفاظ على المكتسبات الوطنية والإسراع بتشكيل الحكومة والالتزام بالمدد الدستورية".

وأضاف أن ما لم تغادر القوى السياسية الحالية الصراع على السلطة فلن يتغير شيء، ولن يحدث ما يصبوا إليه الجميع، لذا فإن مغادرة الخلافات السياسية ضرورة خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحول العراق إلى دولة المواطنة".