المشهداني: ما جاء الرئيس نيجيرفان بارزاني الى بغداد الا ووجد ما يسره

شفق نيوز/ اثنى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الأربعاء، على دور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال استضافته في منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط).

وقال المشهداني إنه "ما جاء رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد الا وجد ما يسره".

وأضاف أنه "دائما ما اطلب بان يكون هذا التواصل مستمرا"، مردفا بالقول "نحن نسيج واحد عندما توجد ازمة لا نتناولها بالاعلام، وان يواصل رئيس الاقليم ورئيس وزراء كوردستان زياراتهما الى بغداد لكيلا يحدث هناك فراغ".