المشهداني: ليس لدينا عذر أمام النساء الايزيديات بسبب المؤامرة التي تعرض لها العراق

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم السبت، ما تعرضت له النساء الإيزيديات من اختطاف وسبي واستعباد على يد عناصر تنظيم داعش في صيف العام 2014 كانت مؤامرة عليهن وعلى العراق.

وقال المشهداني في كلمة له القاها خلال مؤتمر "اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة"، "أقف موقفا طويلا باكيا داميا أمام بناتنا الايزيديات، فليس لدينا عذر أمامهن لأننا لم نحمهن بسبب عظم المؤامرة التي حلت عليهن وعلى العراق".

وأضاف أنه "لن نسامح أنفسنا حتى يستسمحهن من له مسؤولية على ما تعرضن له".