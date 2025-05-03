المشهداني لنظيره العُماني: اغتنموا استقرار العراق بتوسيع المشاريع الاستثمارية

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم السبت، إلى زيادة التعاون الاقتصادي مع عُمان وأن تغتنم شركاتها حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها العراق لتوسيع مشاريعها الاستثمارية فيه.

جاء ذلك خلال لقاء المشهداني مع رئيس مجلس الشورى العُماني، خالد بن هلال المعولي، على هامش المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الجزائر.

وأشاد المشهداني في بيان لمجلس النواب العراقي ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"اعتدال وسماحة عُمان ومواقفها المسالمة في المنطقة فهي الدولة التي احتضنت ونجحت في المفاوضات الإيرانية الأمريكية".

وأضاف البيان، كما "ثمّن رئيس مجلس النواب هذا الدور المهم لعُمان لدورها في المنطقة والعالم وقدرتها على حل الأزمات".

وعبّر المعولي، بحسب البيان، عن "سعادته بلقاء المشهداني وحكمة دوره السياسي العراقي والعربي، معرباً عن امتنانه لحسن استقبال الوفد العماني في العراق وما لمسه من حسن الضيافة والكرم العراقي، متمنياً أن يبقى العراق عظيماً وكما عهدناه، معرباً عن إعجابه بالتطور في العراق على غير ما نسمعه من التشويه الإعلامي داخلياً وخارجياً".

واضاف، "عند زيارتنا لمسنا الازدهار والأمان والتطور"، مؤكداً أن عُمان يدها ممدودة للعراق وهناك تعاون اقتصادي لشركات عُمانية تعمل في العراق".

ودعا المشهداني، إلى "زيادة هذا التعاون الاقتصادي وان تغتنم الشركات العُمانية حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها العراق لتوسيع مشاريعها الاستثمارية فيه".