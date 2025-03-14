المشهداني للشيباني: يجب احترام حسن الجوار وتعزيز التعاون الأمني

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، يوم الجمعة، لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على ضرورة احترام حسن الجوار وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المشهداني استقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، وخلال اللقاء جرى بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز الأواصر بينهما وبما ينسجم مع طبيعة المرحلة الراهنة".

وأكد المشهداني، بحسب البيان على "ضرورة تنشيط العلاقات بين البلدين الشقيقين واحترام حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".

وشدد الرئيس "على ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسوريا من أجل دحر التنظيمات الإرهابية المتطرفة كتنظيم داعش وزيادة التنسيق الامني بين بغداد ودمشق بما ينسجم وطبيعة التحديات التي تواجهها المرحلة".