المشهداني في أنقرة على رأس وفد نيابي

شفق نيوز- أنقرة

وصل رئيسُ مجلس النُّوّاب العراقيّ، محمود المشهداني، يوم الإثنين إلى العاصمة التُّركيّة أنقرة، في زيارةٍ رسميّة، يُرافقُه فيها وفدٌ نيابيّ، وذلك تلبيةً لدعوةٍ رسميّةٍ من رئيس مجلس الأمّة الكبير، نُعمان قورطولموش.

وذكرت السفارة العراقية في أنقرة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسُ لجنة الصداقة البرلمانيّة التُّركيّة – العراقيّة، محمد مفيد أيدن، وسفيرُ جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، ماجد اللجماوي، كانا في استقبال المشهداني لدى وصوله إلى مطار إسن بوغا، في أنقرة.

ومن المُقرَّر أن يبحث الجانبان خلال الزّيارة سُبُل تعزيز العلاقات الثنائيّة بين العراق وتُركيا، ولا سيّما في مجال التعاون البرلمانيّ، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المُشترك.