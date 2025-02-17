المشهداني في لقاء مع فيدان: العراق يرفض أي تدخلات تمس أراضيه

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم الاثنين، رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، مؤكداً أهمية التزام العراق وتركيا بالاتفاقيات المشتركة كافة، إلى جانب مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة اي خطر.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المشهداني التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وبما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات، حيث أكد المشهداني رفض العراق لأي تدخلات تمس أراضيه، وضرورة احترام سيادة العراق وأمنه القومي واستقلاله"، مشيراً إلى أهمية "التزام البلدين بكافة الاتفاقيات المشتركة".

وأضاف البيان، "كما تم بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين".

وأكد المشهداني، أن "العراق يتطلع إلى إقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى "ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي".

وأشار رئيس مجلس النواب، الى "ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الإقليمي لمواجهة اي خطر، وبما يحقق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وبشأن التطورات في سوريا، أعرب المشهداني عن أمله بأن "تعمل الإدارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني، وأن تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري، وضمان حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في المشاركة السياسية وبما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للأشقاء في سوريا".

بدوره، أكد وزير الخارجية التركي "دعم حكومة بلاده لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه واستقلاله".

وأشار الوزير التركي إلى "العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة، معربا عن أمله بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أوسع".