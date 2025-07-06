المشهداني في أربيل لبحث الملفات المشتركة والانتخابات المقبلة

شفق نيوز – أربيل

وصل رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي يرافق المشهداني في زيارته، مبينا انه كان في استقباله نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله الذي يتواجد في اربيل، ووزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد خالد.

وتأتي الزيارة في إطار التباحث مع قيادات الإقليم بشأن الملفات المشتركة، وتفعيل التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، فضلاً عن مناقشة ملف الانتخابات البرلمانية المقبلة.