المشهداني رئيساً جديداً للبرلمان العراقي

شفق نيوز/ انتخب مجلس النواب العراقي، مساء الخميس، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، حصل المشهداني، على 181 صوتاً، مقابل 43 صوتاً لصالح سالم العيساوي.

وذهب مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، إلى جولة ثانية لانتخاب رئيسه الجديد، خلال جلسة عقدها عصر اليوم، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على عدد الأصوات الكافية للفوز.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى، تقدم مرشح حزب تقدم والأغلبية السنية وعدد من كتل الإطار التنسيقي، محمود المشهداني على 153 صوتاً، في حين حصل سالم العيساوي مرشح تحالفي عزم والسيادة، على 95 صوتاً، بينما حصل النائب المستقل عامر عبد الجبار على 9 أصوات، في حين كانت هناك 15 صوتاً باطلة.