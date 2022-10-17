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المستقلون ينقسمون بين المشاركة بحكومة السوداني والمعارضة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-17T15:09:01+0000
المستقلون ينقسمون بين المشاركة بحكومة السوداني والمعارضة

شفق نيوز نيوز / أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، وجود انقسام في مواقف النواب المستقلين بشأن المشاركة بالحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك من يريد المشاركة عبر الحقائب الوزارية وهناك من يريد البقاء في المعارضة البرلمانية بهدف مراقبة الأداء والعمل الحكومي".

وأضاف أن "هناك بعض النواب المستقلين بدأوا بإجراء حوارات مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من أجل أن يكونوا جزء من حكومته"، معرباً عن أمله أن "تشكل الحكومة الجديدة، وفق الأطر الصحيحة، عكس الحكومات السابقة".

وكان قيادي في الإطار التنسيقي، قد كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تفاصيل التشكيلة الوزارية التي يعتزم تشكيلها رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وعلمت وكالة شفق نيوز، من القيادي أن "الكابينة الوزارية لحكومة السوداني، ستتكون من 22 - 24 وزارة، توزع 4 وزارات لتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، ووزارتين لتحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي، و4 وزارات ستذهب 3 منها إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وواحدة إلى الاتحاد الوطني، و12 وزارة تذهب إلى الإطار التنسيقي، 4 دولة القانون و6 تحالف الفتح ووزارتين إلى تحالف المستقلين".

وأوضح أن "توزيع الحقائب الوزارية يكون حسب نظام النقاط، كل 5 نواب حقيبة وزارية، وكل 15 نائباً وزارة سيادية"، لافتاً إلى أن "الكابينة الوزارية غير جاهزة لغاية اللحظة، ومن المؤمل أن يقوم السوداني بتقديمها إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل".

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