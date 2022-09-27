المستقلون يعملون على "تحالف جديد" لنيل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان

شفق نيوز/ النائب المستقل عادل الركابي، يوم الثلاثاء، عن حراك برلماني لتشكيل تحالف من المستقلين وكتلتين برلمانيتين.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "التحالف الجديد سيضم النواب المستقلين وحركة امتداد، والجيل الجديد، يتجاوز عدد أعضائه الخمسين نائباً".

وأشار إلى أن "التحالف لديه مرشحاً لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب".

في المقابل سبق وأن أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، أن منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب من استحقاقه لكون هذا المنصب من حصة الكتلة الشيعية، وأن لديه مرشحاً هو النائب الكوردي الفيلي محسن المندلاوي.

ويوم أمس الاثنين، قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة يوم غد الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس محمد الحلبوسي المفاجئة، وكذلك التصويت على النائب الأول لرئيس مجلس النواب.