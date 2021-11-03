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مستقلون يشكلون كتلة نيابية ويختارون منسقها والناطق باسمها

Category: سیاسة

Date: 2021-11-03T12:21:32+0000
مستقلون يشكلون كتلة نيابية ويختارون منسقها والناطق باسمها

شفق نيوز/ أعلن النواب المستقلون، يوم الأربعاء، تشكيل كتلة نيابية مستقلة داخل مجلس النواب.

وقالوا النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين على تشكيل "الكتلة الشعبية المستقلة" وهي كتلة نيابية منفتحة على المرشحين الفائزين جماعات وأفراد بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي، والانضمام اليها وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي".

وأوضحوا أن "الكتلة تتبنى بناء دولة المواطنة وتنبذ نهج المحاصصة وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين وتكافح الفساد المالي والإداري وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية وتحافظ على القرار الوطني المستقل".

وتم الاتفاق وفقا للبيان على أن "يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً".

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