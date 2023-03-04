المستقلون يجمعون 50 توقيعاً نيابياً لسحب قانون الانتخابات من جدول الأعمال

شفق نيوز/ أعلن النائب المستقل باسم الغريباوي، يوم السبت، عن جمع 50 توقيعاً نيابياً لسحب مشروع قانون الانتخابات المحلية من جدول أعمال الجلسة البرلمانية.

وقال الغريباوي لوكالة شفق نيوز، إن "النواب المستقلين جمعوا أكثر من 50 توقيعا من أعضاء البرلمان لمطالبة رئاسة مجلس النواب لسحب فقرة القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".

وبين أن "الهدف من ذلك هو منح فرصة لأعضاء البرلمان لمناقشة وتعديل المواد الموجودة في القانون".

وكان مجلس النواب العراقي قد أخفق، في 23 شباط 2023، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقرر إرجاء عقدها إلى الأسبوع المقبل.

وادرج تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2008 الوارد من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وعزا مصدر برلماني في تصريح لوكالة شفق نيوز، في حينها، الاخفاق في عقد الجلسة، إلى عدم تحقيق النصاب القانوني بالحضور جراء الاعتراض الحاصل على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبين أن النواب المستقلين هم السبب الرئيسي في عدم انعقاد جلسة البرلمان بعد مشادة كلامية قد حصلت داخل كافتيريا البرلمان فيما بينهم.