المستشار السعيدي يتوعد المكتب الاعلامي لوزير الدفاع

شفق نيوز/ رد صلاح السعيدي مستشار وزير الدفاع على دعوى اقالته من منصبه، متوعداً بمقاضاة مكتب الوزير الاعلامي.

وقال السعيدي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، "عندما شغلت منصب المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب طيلة السنين الماضية تعاملت مع 521 نائباً سابقاً، وحالي، ومع خمسة وزراء للدفاع حيث كان عملي معهم شفافا وبشهادة جميع النواب، لم يكن أحدا منهم قد سجل تحفظاً على الأداء معهم بدليل وجهت لي عشرات كتب الشكر والتقدير بدءا من رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان واغلب النواب حيث كنت عونا لألاف الجرحى وعوائل الشهداء عكس ما جاء ببيان المكتب الإعلامي لوزير الدفاع".

وأضاف، "فعليه: سأقاضي المكتب الإعلامي لوزير الدفاع على ما جاء في بيانهم من أكاذيب وافتراءات لا تمت بصلة لأخلاقيات الأعلام وسمعة المؤسسة العسكرية، لغرض تشويه سمعة الرجال الوطنيين والنظيفة أيديهم تاركين خلفهم الفساد والفاسدين".

ووجّه وزير الدفاع ثابت العباسي، يوم الثلاثاء، بإقالة أحد مستشاريه بسبب الاستغلال "السيء" للمنصب وورود العديد من الشكاوى ضده.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في إطار متابعات وزير الدفاع ثابت العباسي ومراقبته لأداء المكلفين بالعمل في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة، فقد تم تأشير خلل وملاحظات عديدة بحق المستشار المساعد لوزير الدفاع لشؤون مجلس النواب صلاح السعيدي، وكذلك ورود العديد من الشكاوى من أعضاء مجلس النواب ومن قبل عدد من موظفي وزارة الدفاع والمواطنين مما يعكس الاستغلال السيء للمنصب المكلف به".