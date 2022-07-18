المرور تزف بشرى لأصحاب الدراجات النارية والـ"تك تك" وتتوعد بـ"محاسبة شديدة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، عن تخفيض أجور تسجيل الدراجات النارية بمختلف أنواعها، داعية أصحابها إلى المسارعة بتسجيلها رسمياً.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد الحصول على الموافقات الرسمية بما يخص تخفيض رسوم تسجيل الدراجات من مجلس الوزراء، اصبح تسجيل الـ(تك تك) بـ150 الف دينار، والدراجات الاخرى بـ100 ألف دينار".

وبينت انها خصصت مواقع التسجيل للدراجات وبالاخص الـ"تك تك" في الحسينية، والتاجيات، والرستمية، داعية أصحاب الدراجات الى مراجعة مواقع التسجيل فوراً.

ونبهت المديرية الى ان مفارز المرور ستباشر بتشديد إجراءات المحاسبة لاصحاب الدراجات الذين لا يراجعون لتسجيل دراجاتهم "وستكون المحاسبة شديدة".