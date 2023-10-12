المرجع بشير النجفي ينضم للسيستاني ويدعو شعوب العالم إلى الوقوف مع فلسطين

شفق نيوز/ دعا المرجع الديني آية الله بشير حسين النجفي، يوم الخميس، شعوب العالم إلى مساندة الفلسطينيين في الحرب التي تشنها ضدهم إسرائيل رداً على الهجمات التي شنتها حركة حماس السبت الماضي والتي خلفت المئات من القتلى والجرحى من سكان المستوطنات.

وقال بيان صادر عن مكتب المرجع، اليوم "ندعو الشرفاء من شعوب العالم أن يقفوا وقفة صلبة مع عموم الشعب الفلسطيني المناضل؛ لأجل الذود عن حقوقهم الطبيعية في استرجاع أرضهم المغصوبة".

وتابع بالقول إن "استئصال هذه الغدة السرطانية التي ابتلينا بها لا يكون إِلا على أيدي المؤمنين الشرفاء".

ووصف المرجع الديني الأعلى للمسلمين الشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، أمس الأربعاء، الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "متوحش وتمادٍ بالاحتلال، داعياً المجتمع الدولي إلى وقف هذا العنف.