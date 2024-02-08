المرجع النجفي يؤكد خلال لقائه الرئيس العراقي على معالجة اربعة ملفات

شفق نيوز/ التقى المرجع الديني آية الله بشير النجفي، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد والوفد المرافق له.

والنجفي باكستاني الأصل أحد المراجع الكبار المرشحين لتولي المرجعية العليا في النجف بعد وفاة آية الله علي الحسيني السيستاني.

وذكرت بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنجفي، أن الاخير أكدَّ في هذا اللقاء على أهمية المحافظة على الواقع الأمني، حاثاً على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وفاعلة لفرض ‏السيادة العراقية، فيما دعا الى ضرورة إيجاب خطوات حقيقية وفاعلة لمحاربة الفساد بمختلف ‏صنوفه وأشكاله.‏

وشدّد على أهمية متابعة مشاكل المياه وإيجاد حلول ناجعة؛ ليأخذ العراق بطريقه نحو ‏الاكتفاء الذاتي في الواقع الزراعي والصناعي والاقتصادي ككل.‏

واقترح المرجع إيجاد مناهج تعليمية حقيقية جادة في (الوزارات التربوية والعلمية) تزرع وترسخ ‏الروح الوطنية العراقي في نفوس وعقول أجيالنا، ولا سيما بعد عقود الدكتاتوريات والهجمات الأخلاقية ‏الرامية إلى النيل من الهوية العراقية الوطنية وانتزاع الأخلاق العراقية التي قدّم لها أبناء البلد ‏التضحيات الكبيرة.‏

ورعى الرئيس العراقي معرض النجف الدولي للكتاب بنسخته الثالثة بمشاركة عشرات من دور النشر المحلية والعربية ومؤسسات حكومية وخاصة.

ويقاطع المرجع الأعلى للشيعة في العراق اية الله السيستاني لقاء السياسيين العراقيين بتوجهاتهم وانتماءاتهم كافة، وذلك إحتجاجاً على الأوضاع التي تمر بها البلاد من استشراء الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، وتراجع الواقع الخدمي والمعيشي للفرد.