المرجع السيستاني يعلق على انتخاب المرشد الإيراني الجديد

شفق نيوز– النجف

أعرب مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الأربعاء، عن أمله في أن يوفق القائد الجديد للجمهورية الإسلامية في إيران في خدمة الشعب الإيراني والحفاظ على وحدة البلاد.

وقال المكتب في بيان صدر من النجف، إنه مع إحياء ذكرى القائد الراحل للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، يُؤمَل أن يوفَّق خلفه في خدمة الشعب الإيراني العظيم ودفع شرّ الأعداء والحفاظ على الوحدة والانسجام الوطني.

وصدر البيان بتاريخ 21 من شهر رمضان 1447 هـ عن مكتب السيستاني في النجف.