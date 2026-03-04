المرجع السيستاني يحذر من "فوضى عارمة" ويدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

شفق نيوز- النجف

دعا المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، يوم الأربعاء، المسلمين وأحرار العالم إلى التضامن مع الشعب الإيراني، محذراً من أن استمرار الحرب قد يقود إلى "فوضى عارمة واضطرابات واسعة" في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه في النجف ، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بشأن استمرار العدوان العسكري على إيران.

وقال البيان: "يتواصل العدوان العسكري على الأراضي الإيرانية منذ عدة أيام، وقد أدّى لحد الآن إلى استشهاد أعداد كبيرة من المواطنين، وبينهم العديد من الأبطال المدافعين عن بلدهم وعشرات الأطفال وغيرهم من المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى وقوع خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "وقد اتسعت دائرة العمليات العسكرية المضادة - كما كان متوقعاً - لتشمل عدداً من الدول الأخرى، حيث تعرّض العديد من مناطقها ومرافقها للأذى والأضرار، في مشاهد غريبة لا عهد للمنطقة بها منذ أمد بعيد".

وتابع البيان: "إن اتخاذ قرار منفرد بمعزل عن مجلس الأمن الدولي بشنّ حرب شاملة على دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة لفرض شروط معينة عليها أو لإسقاط نظامها السياسي - بالإضافة إلى مخالفته للمواثيق الدولية - بادرة خطيرة جداً وتنذر بنتائج بالغة السوء على المستويين الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتسبب ذلك في نشوب فوضى عارمة واضطرابات واسعة لمدة طويلة تلحق الويلات بشعوب المنطقة وبمصالح الآخرين أيضاً".

وأكد البيان أن "المرجعية الدينية العليا إذ تدين بأشدّ الكلمات هذه الحرب الظالمة وتدعو جميع المسلمين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعب الإيراني المظلوم، تكرر مناشدتها لجميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم ولا سيما الدول الإسلامية لكي يبذلوا قصارى جهودهم لإيقافها فوراً وإيجاد حلّ سلمي عادل للملف النووي الإيراني وفق قواعد القانون الدولي".