المخابرات التركية لمستشار الأمن القومي العراقي: زيارة السوداني لأنقرة مهمة وإيجابية

شفق نيوز / أكد رئيس جهاز المخابرات التركي، موتلو توكا، يوم الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أنقرة كانت مهمة وإيجابية.

وأعرب توكا، خلال استقباله من قبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع العراق وفي مختلف المجالات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين،إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود.