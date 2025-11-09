المحمداوي: نسبة التصويت الخاص غير مسبوقة وتخطت 80%

شفق نيوز- بغداد

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الأحد، أن التصويت الخاص يتجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ببغداد عقب انتهاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نسبة التصويت الخاص وصلت إلى أكثر من 80% وفق ما ورد من مفوضية الانتخابات، واصفاً هذه النسبة بأنها "غير مسبوقة وعالية جداً".

وأوضح المحمداوي أن "من لم يظهر اسمه في التصويت الخاص، سواء كانوا من التعيينات الجديدة أو ممن فسخت عقودهم أو لديهم عقود جديدة في وزارة الداخلية، ولديهم بطاقة تصويت عام، سيتم منحهم إجازة للمشاركة في التصويت".

وأضاف أن "الأشخاص المستحقين للتصويت العام سيمنحون إجازة مدتها 48 ساعة لأغراض الإدلاء بأصواتهم، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بشكل كامل".

بدأت في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مساء اليوم الأحد، عمليات والعد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص وسط تشدد أمنّي مكثف.

وبحسب مراسلي وكالة شفق نيوز فقد سجل إقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% للمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، في حين تراوحت نسب المشاركة في محافظات وسط وجنوب العراق بين 50-85%.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1.313.980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26.538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.