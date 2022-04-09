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المحلل السياسي نجاح محمد علي يعتذر للجيش العراقي ويعلن قبوله لأي قرار يصدر عن القضاء

Category: سیاسة

Date: 2022-04-09T19:29:29+0000
المحلل السياسي نجاح محمد علي يعتذر للجيش العراقي ويعلن قبوله لأي قرار يصدر عن القضاء

شفق نيوز/ قدمّ المحلل السياسي نجاح محمد علي، يوم السبت اعتذاراً عما صدرت منه من إساءة للجيش العراقي، معلنا في الوقت ذاته قبوله لأي قرار يصدر عن القضاء.

وقال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أعتذر لكم بغض النظر عن سياق المناظرات المتلفزة ومايرافقها"، مردفا بالقول: لم أكن أقصد الإساءة للجيش المدافع عن العراق بوجه الإرهاب ودولة داعش الخرافية.

وأضاف "أنا معكم ومع القضاء في كل مايقرر ولن أصبح خنجراً في خاصرة قواتنا الأمنية".

وتوعدت وزارة الدفاع العراقية، يوم الجمعة، بمقاضاة محمد علي بعد تجاوزه على الجيش العراقي في لقاء تلفزيوني.

وكان المحلل السياسي المقيم في لندن نجاح محمد علي وصف الجيش العراقي بأوصاف مسيئة مذكرا بانسحابه من الموصل والتسبب بسقوطها.

ونجاح محمد علي صحفي ومحلل سياسي يظهر في البرامج العراقية ويميل إلى فصائل المقاومة الموالية لإيران، فيما تشير عدد من المصادر إلى أنه ينشط تحت اسم حركي ويخفي اسمه الحقيقي.

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