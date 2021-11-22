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المحكمة الاتحادية: حسم قضية إلغاء الانتخابات قبل المصادقة على نتائجها

Category: سیاسة

Date: 2021-11-22T09:16:08+0000
المحكمة الاتحادية: حسم قضية إلغاء الانتخابات قبل المصادقة على نتائجها

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن موقف المحكمة من المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت في الـ10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا، سوف تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة واسماء الفائزين فيها، بعد انتهاء كامل عمليات الطعون من قبل الهيئة القضائية، وبعد ذلك سيتم ارسال تلك النتائج بشكل نهائي من قبل المفوضية لغرض المصادقة عليها، ولهذا لا يوجد وقت محدد، فهذا الأمر يعتمد على اكمال تدقيق الطعون".

و بشأن وجود دعوى لغرض الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بين المصدر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هذه الدعوى تأخذ وقتاً لغرض دراستها وتدقيق ما جاء فيها، وايضا لا يوجد وقت محدد لحسمها من قبل المحكمة الاتحادية، لكن بكل تأكيد حسم القضية سيكون قبل المصادقة على النتائج وأسماء الفائزين".

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