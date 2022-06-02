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المحكمة الاتحادية تؤشر محاولات لإضعاف القضاء وتعدّ "سرمد الطائي" "أحد القابعين بعيداً عن الشعب وجروحه"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-02T17:07:54+0000
المحكمة الاتحادية تؤشر محاولات لإضعاف القضاء وتعدّ "سرمد الطائي" "أحد القابعين بعيداً عن الشعب وجروحه"

شفق نيوز/ قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، إن هناك محاولات لإضعاف قيم القضاء في البلاد.

وقالت المحكمة في بيان، "... إن القضاء العراقي وكان ولا يزال له الدور الكبير في استقرار البلد، إذ كان له الدور الكبير في القضاء على التنظيمات الارهابية الى جانب القوات الأمنية، حيث استطاع رغم قلة عدد القضاة في العراق والذين لا يتجاوز عددهم الفي قاض ان يحسم الاف القضايا وبالتحديد القضايا الارهابية والتحقيق مع متهمين خطرين".

وأضاف "... لكن للأسف بدأت في الآونة الأخيرة وبدوافع شخصية لا تنتمي الى اية قيم وطنية محاولات لاضعاف قيم القضاء بطريق أو بآخر، وذلك لهدم ركن مهم من الدولة والمجتمع، وآخرها ما قامت به قناة الدولة الرسمية (العراقية) عن طريق برنامج استضافت به أحد القابعين بعيداً عن الشعب وجروحه".

ودعت المحكمة "شبكات الإعلام والعاملين فيها الى عدم الاساءة الى قيم العراق التاريخية ومنها القضاء العراقي…"

وأمس الأربعاء، قررت شبكة الإعلام العراقي منع ظهور المحلل السياسي والكاتب سرمد الطائي في برامجها وأخبارها، بعد "إساءات" صدرت منه ازاء القضاء وشخصيات اخرى، كما قررت الشبكة الغاء برنامج ( المحايد) الاعلامي سعدون ضمد والذي يقدم في قناة العراقية بعد استضافته للطائي.

وتطور الأمر، بعد أن أصدر القضاء العراقي، صباح يوم الخميس، مذكرة قبض بحق الإعلامي "سرمد الطائي" بتهمة اهانة المؤسسة القضائية.

وقبل ذلك، أبدى مجلس القضاء الأعلى في العراق، امتعاضه من إساءة "قناة الدولة العراقية" ازاء ماعرضته في احدى البرامج الحوارية.

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