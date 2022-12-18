المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد، تأجيل النظر بدعوى عدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كوردستان، وفقا لما أفاده مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز.

وكان يوسف محمد صادق عبد القادر عضو مجلس النواب السابق - الدورة الرابعة قد رفع دعوى قضائية ضد رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، مطالبا فيها بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم (12) لسنة 2022 لمخالفته المواد (1 و 2 و 5 و 6 و 20) من الدستور وانتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر برلمان كوردستان العراق من تاريخ 6\11\2022.

وطلب عبد القادر إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف العمل بقانون رقم (12) لسنة 2022 وايقاف الاجراءات والصلاحيات والأعمال كافة التي يستطيع أن يتخذها المدعى عليها ونائبيها لحين البت في هذه الدعوى.