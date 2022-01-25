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المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الإطار التنسيقي بشأن الجلسة الأولى للبرلمان

Category: سیاسة

Date: 2022-01-25T08:21:03+0000
المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى الإطار التنسيقي بشأن الجلسة الأولى للبرلمان

شفق نيوز/ أرجأت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الثلاثاء، النظر في الدعوى المقدمة من قبل الإطار التنسيقي حول عدم شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وكان كل من النائبين عن الإطار: عالية نصيف، وعطوان العطواني قد قدما دعوى قضائية ضد الجلسة الأولى للبرلمان واعلان الكتلة الأكبر خلالها، وفقا مراسلي وكالة شفق نيوز.

وقال مراسلو وكالتنا، إن المحكمة الاتحادية قررت تأجيل النظر في دعوى النائبين (نصيف، والعطواني) إلى يوم الأثنين المقبل المصادف الأول من شهر شباط العام 2022.

وكانت المحكمة قد عقدت في وقت سابق من صباح اليوم جلسة للبت في الدعوتين المقدمتين من قبل النائب باسم خشان، والنائب محمود المشهداني حول عدم شرعية الجلسة الاولى للبرلمان.

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