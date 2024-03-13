المحكمة الاتحادية تؤجل موعد المرافعة بشأن تسعيرة النفط الابيض لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد المرافعة بشأن قرار مجلس الوزراء الاتحادي الخاص بتحديد أسعار منتج النفط الأبيض في إقليم كوردستان.

واستمعت المحكمة في جلسة علنية عقدتها في وقت سابق من اليوم بمقرها في بغداد الى أقوال أطراف القضية.

وقرر رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد العميري، تأجيل موعد المرافعة الى يوم 31 من شهر آذار/مارس الجاري لغرض إمهال ممثل شركة توزيع المنتجات النفطية وممثل وزارة النفط الاتحادية من اجل تقديم الإجابة بشأن القضية.