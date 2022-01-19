المحكمة الاتحادية تؤجل المرافعة بجلسة انتخاب رئاسة البرلمان الى يوم 25/1

شفق نيوز / أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل مرافعة الطعن بدستورية جلسة البرلمان الأولى إلى يوم الثلاثاء المقبل 25/كانون الثاني الجاري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر جلسة مرافعة الطعن بدعويين تخصان دستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بدورته الخامسة، إن المحكمة الاتحادية اكتفت بأخذ إفادة الطرفين.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 13 كانون الثاني الجاري، قراراً بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بشكل مؤقت وذلك بعد دعويين تقدم بها النائب المستقل باسم خشان، والنائب محمود داود سلمان بشأن الجلسة الأولى وما شابتها من مخالفات دستورية وللنظام الداخلي للمجلس.

وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 ايقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين.