المحكمة الاتحادية تؤجل البت في قضيتي رواتب الموظفين وقانون انتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) قررت تأجيل موعد البت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تأجيل البت بقضية عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان والذين لم يتقاضوا رواتبهم العام الماضي الى 21 شباط الجاري.

وأضاف أن المحكمة قررت ايضا تأجيل البت بقضية انتخابات الاقليم الى نفس الموعد أعلاه.