المحكمة الاتحادية تؤجل البت بأمر ولائي يخص رواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز- بغداد

أجلت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، النظر في الدعوى المقامة أمامها لإصدار "أمر ولائي" يقضي بالزام الحكومة الاتحادية بتوزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان، إلى 28 من شهر تموز الجاري.

وكان علي حمه صالح، مقرر حركة "الموقف"، قد أعلن اتخاذ خطوة قانونية جديدة بإعداد دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الدفاع عن حقوق الموظفين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحية لأي خلاف سياسي أو إداري، وأن الضغط القانوني بات ضروريًا لضمان صرف الرواتب في مواعيدها.