المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى حل البرلمان الى الثلاثين من الشهر الجاري

شفق نيوز / أرجأت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الأربعاء، موعد البت بدعوى حل البرلمان إلى الثلاثين من آب/أغسطس الجاري.

وكان الصدر قد طلب، يوم الأربعاء الماضي (10 آب 2022)، من السلطات القضائية العمل على حل مجلس النواب العراقي خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حاثا في الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، في بادئ الأمر، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد دعوة من زعيمهم الصدر.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد دعا قادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة من المقرر أن يعقد اليوم، للبدء في حوار "جاد"، فيما طالب الأطراف كافة بضرورة "إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي".