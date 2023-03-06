المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى "تزوير" ضد الحلبوسي

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن المحكمة الاتحادية العليا أجلت البت في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التزوير حتى أواخر الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية أجلت البت بالدعوى التي رفعها النائب السابق ليث الدليمي ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتهمة التزوير، الى يوم 27 من الشهر الجاري".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد وافق على استقالة النائب ليث الدليمي في شهر شباط/ فبراير الماضي، غير أن الدليمي نفى تقديمه استقالة من عضوية البرلمان واتهم الحلبوسي بأنه "زور" طلب الاستقالة ورفع دعوى طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بالقرار، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في الرابع من الشهر الماضي.

يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.

وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.